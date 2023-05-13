Женщина пострадала при крушении вертолета в Клинцах. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих соцсетях.

«Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», – уточнил Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что повреждены пять домовладений. На месте работают оперативные службы и комиссия по оценке ущерба.