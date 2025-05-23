Накануне вечером женщина пострадала при нападении дронов-камикадзе на брянское село в Погарском районе. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне дроны-камикадзе напали на село Запесочье Погарского района. Осколочные ранения получила женщина. Её оперативно доставили в больницу. Врачи оказали пострадавшей медицинскую помощь.

Губернатор пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления, а также призвал жителей к осторожности.