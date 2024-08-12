Женщина пострадала в ДТП на брянской трассе

Женщина пострадала в ДТП на трассе в Брасовском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На 427 километре автодороги федерального значения М-3 «Украина» в Брасовском районе произошла авария. 37-летний водитель на Volkswagen Jetta выехал на полосу встречного движения и врезался в Hyundai Solaris. 37-летняя пассажирка Volkswagen получила ушибы и термический ожог плеча.

Водитель Hyundai оказался пьян. Полиция проводит проверку по факту аварию.