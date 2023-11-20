Жилой дом повреждён при обстреле Стародубского района
Жилой дом повреждён при обстреле села в Стародубском районе. О происшествии сообщил губернатор брянской области в своих соцсетях.
Село Курковичи Стародубского муниципального округа попало под обстрел. Повреждения получил жилой дом и хоз постройки. Люди на происшествии не пострадали.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил губернатор Александр Богомаз.
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