Житель брянского села пострадал при атаке дронов-камикадзе в Погарском районе. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

8 августа ВСУ атаковали Погарский район. На село Случевск напали дроны-камикадзе. При атаке ранения получил мирный житель. Мужчину отвезли в больницу. Врачи оперативно оказали ему помощь.

Глава региона пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.