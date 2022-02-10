Жительница Брянска украла деньги у подруги

Подозреваемая сымитировала похищение сумки неизвестным.

В полицию обратилась 50-летняя жительница Фокинского района Брянска. Заявительница рассказала, что на ночь забыла закрыть дверь в свою комнату в общежитии и неизвестный похитил её сумку с телефоном, документами и восемью тысячами рублей. Вместе с ней ночевала подруга, с которой они выпивали вечером.

Оперативники уголовного розыска быстро восстановили картину преступления. Дождавшись, пока хозяйка комнаты заснёт, 45-летняя ранее судимая подруга женщины забрала деньги из кошелька. Сумку с имуществом она выбросила, сымитировав похищение.

Возбуждено уголовное дело.