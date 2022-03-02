Жительница Унечи чуть не убила знакомого своего супруга

Женщина ударила мужчину ножом.

Региональный Следственный комитет расследовал уголовное дело о покушении на убийство в отношении 48-летней жительницы Унечи.

Следствие установило, что пьяная обвиняемая себя дома на улице Строителей поссорилась со знакомым её супруга. Женщина накинулась на него с ножом и ранила в грудь. Мужчину быстро доставили в больницу и он выжил.

Материалы уголовного дела передали прокурору, а позже направят в суд.