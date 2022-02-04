Жительницу Севского района осудили за продажу самогона

Прокуратура Севского района направила в суд уголовное дело о незаконной продаже алкоголя.

Следствие установило, что 65-летняя жительница Севского района дома готовила дома и продавала самогон. Полицейские уже пресекали незаконную деятельность. Женщину привлекали к административной ответственности. Но она вновь занялась торговлей сомнительным алкоголем.

Суд обязал женщину выплатить 60 тысяч рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.