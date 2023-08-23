Золотых юбиляров супружеской жизни чествовали в загсе Брянска

Супругов из Брянска поздравили с золотой свадьбой в загсе. Об этом сообщили в городской администрации.

В ЗАГСе Советского района чествовали юбиляров супружеской жизни. Станислав Егорович Могильный и Людмила Фёдоровна Куликова зарегистрировали брак 50 лет назад. Но познакомились они еще раньше. В 1965 году 15-летняя Людмила со своей сестрой приехала за орехами на станцию Батагово. Там она познакомилась с 16-летним Станиславом. Больше они не расставались, а 18 августа 1973 года расписались в отделе ЗАГС Советского района города Брянска.

Станислав служил в Чехословакии, в Афганистане, в Анголе. Людмила Федоровна ждала его или следовала ехала вместе по месту службы. В 1977 году у них родилась дочь. В 1994 году семья вернулась в Брянск.

Работники отдела ЗАГС поздравили юбиляров и предложили им поставить подписи в Книге почетных юбиляров.