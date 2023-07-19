Дорога к «Чистой воде». Какие решения приняты по итогам посещения Смоленского района?

На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал с рабочим визитом в Смоленском районе. Глава региона провёл встречу с местными жителями, посетил многие социальные объекты и стройплощадки.
В частности, он проинспектировал ход строительства автодороги — важного проекта для жителей Промышленного района областного центра и Смоленского района.
Транспортная доступность
«Двухкилометровый участок соединит улицу Рыленкова в Смоленске и автодорогу «Брянск — Смоленск — граница Республики Беларусь (через Рудню на Витебск)» — Богородицкое — Высокое». Открытие дороги должно разгрузить движение из микрорайона Киселевка и соединит Смоленск с окружной дорогой «Р-120». Исходим из того, что «рабочее» движение на этом участке будет открыто к ноябрю», — поделился врио губернатора.
Отметим, что с появлением дороги повысится и транспортная доступность деревни Алтуховки Смоленского района, где в настоящее время активно строится жильё.
В соответствии со сроками
Также в ходе поездки в муниципалитет врио губернатора проверил, как идёт строительство станции водоочистки в деревне Богородицкое.
«Поставил подрядчику срок — запустить должны не позднее 1 августа. Качество питьевой воды должно улучшиться более чем для полутора тысяч жителей Смоленского района», — поделился врио губернатора.
Кстати Возведение в д. Богородицкое станции водоочистки производительностью 600 м/сутки ведётся в рамках федерального проекта «Чистая вода». Объём финансирования — более 70 млн рублей. К сегодняшнему дню строительно-монтажные работы на объекте завершены, на финальной стадии находится благоустройство территории и устройство дороги.
Фото пресс-службы администрации Смоленской области
Движение автомобилей через 4 железнодорожных переезда, расположенных на перегонах Сафоново – Азотная, Милохово – Ярцево – Кардымово в Смоленской области, будет закрыто в связи с проведением ремонтных работ в некоторые дни июля. Так, 20 июля с 11:00 до 20:00 будет закрыт для проезда автомобилей переезд в районе поселка Струково в Дорогобужском районе. Объезд возможен по
Похоронили летчиков со всеми почестями на Поле Памяти рядом с могилами других защитников смоленской земли, Советского Союза и мира. С чего все начиналось. 2015 год. Из письма жительницы Владимирской области Нины Николаевны: «В музее города Ярцево есть банк данных на тех, чьи останки нашли поисковики, останки нашего дяди Миши на сегодня еще не найдены». Останки
В Смоленской области сотрудникам «Скорой помощи», работающим на селе, вернут региональную надбавку. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин. На прошлой неделе глава региона ознакомился с ходом ремонта Пригорской врачебной амбулатории Смоленского района и обсудил с медперсоналом проблемный вопрос, связанный с заработной платой сотрудникам «Скорой помощи», работающим в сельской местности. В 2022 году все местные
В ходе рабочей поездки в Кардымовский район врио губернатора Василий Анохин посетил местную ЦРБ и ознакомился с созданными здесь для пациентов и врачей условиями. По итогам визита в медучреждение был принят ряд решений, которыми глава региона поделился со смолянами. «В этом году просчитаем смету на ремонт кровли терапевтического, педиатрического и других отделений, в следующем —
На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал с рабочим визитом в Смоленском районе. Глава региона провёл встречу с местными жителями, посетил многие социальные объекты и стройплощадки. В частности, он проинспектировал ход строительства автодороги — важного проекта для жителей Промышленного района областного центра и Смоленского района. Транспортная доступность «Двухкилометровый участок соединит улицу Рыленкова в Смоленске
Работники Московской железной дороги совместно с сотрудниками транспортной полиции и прокуратуры провели урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Факел». Профилактическое мероприятие направлено на предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними. Для детей из старших отрядов был организован интерактивный квест «Безопасная железная дорога». Выполняя различные задания, ребята узнали о работе магистрали, железнодорожных профессиях, а самое главное — о
В Москве стартовали съемки психологической драмы «Неверные» (18+) с Оксаной Акиньшиной в главной роли. За производство отвечают «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и «НМГ Студия», режиссер — Алексей Кузмин-Тарасов. Сериал пополнит линейку проектов Wink Originals, премьера состоится в 2024 году.
Сегодня, 18 июля, на территории Брянской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические явления - местами возможны сильные дожди, гроза, град, усиление ветра до 20 м/с. Филиал «Брянскэнерго» готов к работе в нестабильных погодных условиях.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.