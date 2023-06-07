Награда за победу

В Смоленской области победителям и призерам региональных и всероссийских олимпиад будут выплачивать денежные премии. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин.

О введении новой меры поддержки для смоленских школьников глава региона рассказал во время посещения Глинковской школы и общения с учащимися, которые в настоящее время посещают здесь летний лагерь. Визит в образовательное учреждение Василий Анохин совершил на прошлой неделе в рамках рабочей поездки в район.

Известно, что премии призёрам и победителям олимпиад составят 3 тысячи и 5 тысяч рублей соответственно.

«Это сделано для того, чтобы ещё больше заинтересовать детей, стимулировать их к учёбе», — отметил глава региона.

По его словам, первые премии будут вручены уже в этом году, и их получат 87 призёров и 134 победителя региональных олимпиад.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Фото пресс-службы администрации Смоленской области