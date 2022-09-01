10 нелегальных таксистов поймали брянские полицейские

За два дня брянские автоинспекторы задержали 10 водителей такси, которые работали без лицензии.

Профилактическое мероприятие «Такси» провели инспекторы ГИБДД Брянской области. За два дня стражи порядка проверили почти семьсот транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки.

На водителей инспекторы составили более 150 административных материалов за нарушения правил дорожного движения. Также у 10 таксистов не оказалось лицензии на работу.

В этом году по вине водителей легковых такси в регионе произошло две аварии, в которых один человек погиб и один получил ранения. Причины ДТП – превышение скорости и выезд на встречную полосу.