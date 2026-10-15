Свалку у посёлка Ново-Отрадное убрали после вмешательства прокуратуры

2026, 15 октября 12:37

Свалку у посёлка Ново-Отрадное убрали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Брянской природоохранной прокуратуры отреагировали на публикацию в социальной сети. Очевидцы обнаружили свалку из мебели, текстиля, пластика, стеклянных бутылок, полиэтиленовых мешков, а также древесных и строительных отходов в поле около посёлка Ново-Отрадное на территории Бежицкого района города Брянска. После проверки информация подтвердилась.

Прокуратура внесла представление главе Брянской городской администрации. После этого свалку оперативно убрали.