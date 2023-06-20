15-летний байкер попал в больницу после ДТП в Дубровке

15-летний подросток на мопеде попал в больницу после ДТП в Дубровке. Об этом сообщили в региональном ГИБДД,

На улице Ленина в посёлке Дубровка произошло ДТП. 20-летняя женщина-водитель на «Лада 217030» при повороте налево не пропустила мопед Альфа. За рулём двухколёсного транспорта был 15-летний подросток.

Юный мопедист рваной раной ноги и ушибом брови попал в больницу. Водительских прав у юноши не было.

Полиция проводит проверку по факту аварии.