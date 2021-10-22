28 октября частично закроют переезд перегона Снежетьская – Брянск – Восточный

Проехать можно будет по одной полосе.

С 21.00 28 октября до 5.00 29 октября ограничат движение на железнодорожном переезде 126 км пк 10 перегона Снежетьская – Брянск – Восточный. Пересечь железнодорожные пути можно будет ограниченно, по одной полосе, сообщает областная ГИБДД.

Ограничения связаны с ремонтом пути в границах переезда. Водителей просят заранее планировать маршрут и использовать альтернативные пути проезда.