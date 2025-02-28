В центре Брянска ограничат движение машин в первый день весны на время мероприятия.Об этом сообщили в городской администрации.

1 марта в Брянске пройдёт памятное мероприятие, посвященное 25-летию подвига десантников 6-й роты. В связи с этим в Советском районе ограничат движение транспорта. С полуночи 1 марта и до окончания мероприятия запретят движение и парковку машин по улице Емлютина от проспекта Ленина до дома №1–а по улице Грибоедова.