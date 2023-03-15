29 нетрезвых водителей задержали брянские инспекторы

За три дня инспекторы ДПС Брянской области задержали 29 пьяных автомобилистов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Три дня в Брянской области проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За это время инспекторы ГИБДД провели 16 массовых проверок. Также правоохранители отработали почти 450 объектов: развлекательных заведений, кафе, магазинов, автозаправочных станций.

Сотрудниками Госавтоинспекции задержали 29 автомобилистов, которые были пьяны либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Двое из них совершили правонарушение не в первый раз. Им грозит уголовное наказание.