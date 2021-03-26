30 экипажей охотятся в Брянске на пьяных водителей

26 марта стартовало мероприятие «Нетрезвый водитель».

С 26 по 28 марта в Брянске проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Как сообщает городской ОГИБДД, в эти дни во всех районах Брянска пройдут сплошные проверки. В мероприятии задействованы 22 экипажа ДПС.

Еще восемь экипажей ведут скрытое патрулирование на городских дорогах, в том числе у алкоточек, кафе и развлекательных центров.