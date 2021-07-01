30 июня в Брянской области не было ни одного ДТП с пострадавшими

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За прошедшие сутки в автомобильной инспекции не было зарегистрировано ни одного дорожного происшествия с пострадавшими.

Напомним, что сотрудники Госавтоинспекции Брянской области принимают меры для создания безопасного дорожного движения. Проводятся операции и проверки, а также профилактические мероприятия и инструктажи.