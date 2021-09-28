30 сентября из-за футбольного перекроют движение в Брянске

Ограничения будут действовать с 8.00.

30 сентября с 8.00 запретят движение и парковку по переулку Трудовому (от улицы Советской до улицы Горького) и по улице Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина) в Советском районе Брянска.

Ограничения, связанные с проведением футбольного матча между брянским «Динамо» и саратовским «Соколом», продлятся до окончания игры. Исключение сделают для машин оперативных служб.

Также, напомним, движение и парковку у стадиона «Динамо» запретят 4, 14, 31 октября и 10 ноября.