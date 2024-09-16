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На День города в Брянске ограничат движение транспорта

2024, 16 сентября 13:13 Общество
На День города в Брянске ограничат движение транспорта
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На День города в Брянске ограничат движение транспорта на десяти улицах. Об этом сообщили в городской администрации.  

В Брянске на два дня ограничили движение и парковку транспорта. Это связано с празднованием Дня города и 81-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне.

Так, в Советском районе с 20 часов 16 сентября и до окончания мероприятий 17 сентября запрещена парковка около площади Воинской Славы.

С 6 часов утра 17 сентября и до окончания мероприятий ограничения для транспорта действуют:

— по улице Красноармейской (от улицы Пересвета до улицы Урицкого);

— по проспекту Ленина (от улицы Фокина до улицы Красноармейской);

— по улице Софьи Перовской (от въездной арки между домами №63 и №65 по территории Краеведческого музея);

— на участке дороги от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль дома №2 площади Партизан (Газпромбанк);

— на участке дороги-дублера улицы Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан (кафе «Чикен-Пицца»);

— между домом №1 площади Партизан и площадью Партизан;

— на участке от улицы Калинина до поймы реки Десны (вдоль дома № 76 и отеля «Мегаполис»);

— около концертного зала «Дружба» со стороны улицы Горького.

Также с 6 часов 17 сентября запрещено движение и парковка в районе Бежицкого кладбища и Воинского мемориала по улице Почтовой. Кроме того, ограничения введут с 10 часов 17 сентября на проспекте Героев на участке от проспекта Московского до кольцевой развязки на пересечении с улицей Горького.

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