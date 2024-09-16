На День города в Брянске ограничат движение транспорта
На День города в Брянске ограничат движение транспорта на десяти улицах. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске на два дня ограничили движение и парковку транспорта. Это связано с празднованием Дня города и 81-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне.
Так, в Советском районе с 20 часов 16 сентября и до окончания мероприятий 17 сентября запрещена парковка около площади Воинской Славы.
С 6 часов утра 17 сентября и до окончания мероприятий ограничения для транспорта действуют:
— по улице Красноармейской (от улицы Пересвета до улицы Урицкого);
— по проспекту Ленина (от улицы Фокина до улицы Красноармейской);
— по улице Софьи Перовской (от въездной арки между домами №63 и №65 по территории Краеведческого музея);
— на участке дороги от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль дома №2 площади Партизан (Газпромбанк);
— на участке дороги-дублера улицы Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан (кафе «Чикен-Пицца»);
— между домом №1 площади Партизан и площадью Партизан;
— на участке от улицы Калинина до поймы реки Десны (вдоль дома № 76 и отеля «Мегаполис»);
— около концертного зала «Дружба» со стороны улицы Горького.
Также с 6 часов 17 сентября запрещено движение и парковка в районе Бежицкого кладбища и Воинского мемориала по улице Почтовой. Кроме того, ограничения введут с 10 часов 17 сентября на проспекте Героев на участке от проспекта Московского до кольцевой развязки на пересечении с улицей Горького.