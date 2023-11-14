57 пьяных водителей задержали брянские инспекторы

За четыре дня инспекторы задержали на дорогах региона 57 нетрезвых автомобилистов. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Операции «Нетрезвый водитель» завершилась в Брянской области. Четыре дня инспекторы ДПС выявляли водителей, которые сели за руль после употребления алкоголя.

Во время профилактических рейдов стражи порядка задержали 57 человек. Они либо были пьяны, либо отказались от прохождения медосвидетельствования.

Кроме того, один из автомобилистов совершил правонарушение повторно. В этом случае усматривается уголовное преступление.