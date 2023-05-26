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Автомобилистка повредила позвоночник в Брянском районе

2023, 26 мая 11:41 На дорогах
Автомобилистка повредила позвоночник в Брянском районе
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Автомобилистка повредила позвоночник в Брянском районе, сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 108 км автодороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе. 33-летняя женщина-водитель на Nissan NOTE при развороте с обочины в месте, где данный маневр запрещен, не пропустила Audi 100. 

Женщина-водитель ушибла голову и сломала поперечный отросток позвоночника. Её отпустили домой с назначением лечения.

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