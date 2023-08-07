Байкер без прав повредил позвоночник на трассе в Погарском районе

46-летний мотоциклист без прав повредил позвоночник и голову в ДТП на трассе в Погарском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 6 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Погар-Романовка» в Погарском районе. 46-летний водитель мотоцикла Honda CB600 при проезде крутого поворота потерял управление. Байкер вылетел с дороги и повредил позвоночник и голову.

Инспекторы выяснили, что у мужчине нет водительских прав и ехал он без мотошлема. А транспортное средство не зарегистрировано.