Байкер повредил позвоночник на брянской трассе

31-летний байкер повредил позвоночник в ДТП на трассе в Брянском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 133 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск» в Брянском районе. 64-летний водитель за рулём Citroen Jumper решил повернуть налево в запрещенном месте и не пропустил мотоцикл Yamaha.

31-летний байкер получил повреждение шейного отдела позвоночника и посттравматический пневмонит. После осмотра в больнице его отпустили с назначением лечения.