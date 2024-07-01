Байкер сломал ногу и ушиб позвоночник в Севске

39-летний мужчина сломал ногу и ушиб позвоночник, упав с мопеда в Севске. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Маяковского в городе Севске произошла авария. При движении по двору 39-летний мужчина не справился с управлением мопеда «Альфа». Байкер упал вместе с транспортом.

Водитель сломал ногу и ушиб позвоночник. Госпитализация ему не потребовалась.