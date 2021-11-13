Более 120 фур скопились на брянской границе из-за украинской стороны

Очередь продолжает увеличиваться.

13 ноября перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска Новые Юрковичи Брянской таможни на выезд из России собрались более 120 большегрузов.

Как сообщает Брянская таможня, причиной скопления грузовиков стал неравномерный прием машин и периодическая приостановка украинской стороной приема транспорта на территорию Украины.

Украинский многосторонний автомобильный пункт пропуска Сеньковка принимает не более пяти-шести фур в час, что влияет на увеличение очереди.

Брянская таможня работает в тесном взаимодействии с территориальным пограничным Управлением ФСБ России, дежурные смены усилены.

Российской стороной принимаются все необходимые меры для нормализации ситуации, связанной со скоплением транспортных средств, отметил пресс-секретарь Брянской таможни Илья Тришин. Пропуск легковых машин происходит без задержек.

С информацией о загруженности пунктов пропуска на российско-украинской границе можно ознакомиться на сайте Центрального таможенного управления.