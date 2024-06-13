Более четырёх километров трассы отремонтируют в Севском районе

Более четырёх километров трассы «Украина» — Суземка – Заулье отремонтируют в Севском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» вошли 4,5 километра автодороги «Украина» — Суземка – Заулье в Севском районе. Работать там будет подрядная организация ООО «М-СТРОЙ». Специалисты начнут ремонт в этом году и проложат в будущем.

На это дороге применят инновационный метод холодной регенерации (ресайклинг). Рабочие сфрезеруют специальными машинами старое покрытие. Затем асфальт измельчат и смешают со связующими материалами для получения однородного прочного и износостойкого покрытия. После этого его уложат заново.

Также специалисты укрепят обочины и откосы, отремонтируют съезды, водопропускную трубу. А в населенных пунктах построят тротуары, приведут в порядок остановки и посадочные площадки.