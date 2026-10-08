Начальницу смены брянского предприятия обвиняют в гибели сотрудника

2026, 08 октября 15:18

Начальницу смены брянского предприятия обвиняют в гибели сотрудника. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Комаричский районный суд рассмотрит уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлёкшем смерть человека. Приговор выслушает 43-летняя сотрудница коммерческого предприятия по производстводству сахара в посёлке Комаричи.

По версии следствия, в январе 2026 года женщина была начальником смены, но не проверила исправность оборудования, в том числе наличие средств защиты и ограждения. Также она не проконтролировала прохождение работником медосмотра перед началом смены.

Сотрудника предприятия, занимавшегося обслуживанием оборудования, затянуло в барабан ленточного транспортёра. От полученных травм мужчина умер на месте.