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Начальницу смены брянского предприятия обвиняют в гибели сотрудника

2026, 08 октября 15:18
Начальницу смены брянского предприятия обвиняют в гибели сотрудника
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Начальницу смены брянского предприятия обвиняют в гибели сотрудника. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Комаричский районный суд рассмотрит уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлёкшем смерть человека. Приговор выслушает 43-летняя сотрудница коммерческого предприятия по производстводству сахара в посёлке Комаричи. 

По версии следствия, в январе 2026 года женщина была начальником смены, но не проверила исправность оборудования, в том числе наличие средств защиты и ограждения. Также она не проконтролировала прохождение работником медосмотра перед началом смены.

Сотрудника предприятия, занимавшегося обслуживанием оборудования, затянуло в барабан ленточного транспортёра. От полученных травм мужчина умер на месте.

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