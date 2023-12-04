Более двух тысяч тонн снега вывезли из Брянска
Более двух тысяч тонн снега вывезли в выходные из Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.
Дорожники в Брянске в выходные продолжали убирать дорог от снега. С начала снегопада в воскресенье на улицах работали 20 комбинированных дорожных машин, 10 тракторов, пять погрузчиков и три самосвала.
Всего за выходные коммунальщики вывезли 2 311 тонн снега, скопившегося на обочинах. Также дорожники обрабатывали проезжую часть от наледи. На это потребовалось 949 кубометров реагента.
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