Более двух тысяч тонн снега вывезли из Брянска

Более двух тысяч тонн снега вывезли в выходные из Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Дорожники в Брянске в выходные продолжали убирать дорог от снега. С начала снегопада в воскресенье на улицах работали 20 комбинированных дорожных машин, 10 тракторов, пять погрузчиков и три самосвала.

Всего за выходные коммунальщики вывезли 2 311 тонн снега, скопившегося на обочинах. Также дорожники обрабатывали проезжую часть от наледи. На это потребовалось 949 кубометров реагента.