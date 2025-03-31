Более пяти километров трассы в Комаричском районе отремонтируют по нацпроекту

Более пяти километров трассы в Комаричском районе отремонтируют в 2025 году по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В 2025 году в Комаричском районе приведут в порядок трассу «Украина»-Комаричи. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» отремонтирует более пяти километров дороги. Участок проходит от поворота с федеральной трассы к посёлку Комаричи. Также он включает улицу Транспортную в селе Шарово.

Старое покрытие дороги рабочие снимут. На его месте обустроят новое двухслойное асфальтобетонное. Специалисты также отремонтируют водопропускные трубы, остановочные и посадочные площадки, съезды. В завершении на проезжую часть нанесут разметку пластиком и краской.

Ремонт сделают по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».