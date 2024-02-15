Более семи километров трассы отремонтируют в Брянском и Дятьковском районах

Более семи километров трассы отремонтируют дорожники в этом году в Брянском и Дятьковском районах. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Специалисты продолжат в этом году ремонт автодороги Брянск — Дятьково — граница Калужской области в Брянском и Дятьковском районах. Она вошла в план работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Подрядные организации ООО «АНИ» и АО «Брянскавтодор» начнут ремонт в апреле. Они приведут в порядок 7,7 км трассы на трёх участках: недалеко от границы с Дятьковским районом, в районе микрорайона Шибенец города Фокино и от пересечения с улицей 50-й Армии в Бежицком районе в направлении Дятьково.

Специалисты заменят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.