Брянская ГИБДД во время «длинных» февральских выходных будет охотиться на пьяных водителей

Инспекторы ДПС будут дежурить у торговых и досуговых центров Брянска.

С завтрашнего дня в Брянске стартует операция «Нетрезвый водитель», которая продлится до 23 февраля включительно.

Как сообщает пресс-служба ОГИБДД по Брянску, в эти дни будут привлечены к работе 27 дополнительных экипажей ДПС. Местами охоты на пьяных водителей станут досуговые и торговые центры города.

Водителю, попавшемуся за пьяной ездой впервые. грозит штраф до 30 тыс. рублей, а при повторном нарушении — уголовная ответственность и до двух лет колонии.