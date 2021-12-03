Брянские автоинспекторы перешли на усиленный режим работы

Он продлится до 11 января.

В преддверии новогодних праздников сотрудники Брянской Госавтоинспекции перешли на усиленный режим несения службы в предвыходные и выходные дни.

С 3 декабря по 11 января с пятницы по воскресенье автоинспекторы будут увеличат число рейдов по выявлению нарушений со стороны водителей и пешеходов.

Особое внимание инспекторы уделят выявлению пьяных водителей и пешеходов и пресечению нарушений, связанных с выездом на встречную полосу.

Также ГИБДД организует круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В ходе рейдовых мероприятий будет задействована скрытая форма патрулирования.