Брянские дороги закрыли для фур

Ограничения ввели на время паводка.

С 19 марта по 17 апреля ввели ограничение движения для большегрузных автомобилей на региональных и межмуниципальных дорогах Брянской области.

Соответствующе постановление подписали в региональном правительстве. Ограничение направлено на сохранение дорог во время весеннего паводка.

Движение по региональным и межмуниципальным дорогам запрещается для транспорта с нагрузкой на ось более 4 тонн.

Весовой контроль проводят сотрудники Управления автомобильных дорог Брянской области и западного межрайонного Управления государственного автодорожного надзора по ЦФО.

На брянских дорогах работает передвижной пункт весового контроля. В случае превышения допустимого значения на ось владельца большегруза обяжут возместить ущерб, причиненный дороге.

Ограничение не распространяется на международные перевозки; машины, доставляющие продукты, лекарства, топливо, грузы для сельского хозяйства, а также строительства и ремонта объектов социального назначения.

Под ограничения также не попадаю: транспортировка дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов; перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и восстановительных работ; перевозка почты и почтовых грузов; автомобили специальных служб (Министерства обороны, МЧС и т. д.).