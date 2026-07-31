112 сотрудников администрации навели порядок в Брянске

2026, 31 июля 18:05

112 сотрудников администрации навели порядок в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске прошла очередная санитарная пятница. Участие в благоустройстве приняли 112 сотрудников городской и районных администраций.

В Советском районе участники акции очистили от надписей фасады домов на улицах Дуки, Калинина и Красноармейской, на проспекте Ленина от площади Партизан до гостиницы «Брянск». Также у домов 4, 6 и 8 на проспекте Станке Димитрова сотрудники мэрии покосили траву, убрали мусор на разворотном кольце на пересечении улиц Степной и Ильи Иванова.

В Фокинском районе на улице Котовского скосили траву, в сквере «Литий» и у памятника «Трём героям» от сорняков пропололи цветники. На остановках на проспекте Московском убрали объявления.

В Володарском районе на улицах Клары Цеткин и Красный Маяк убрали мусор и очистили от объявлений электрические опоры. В Бежицком работе благоустройство провели в сквере «Пролетарский», на улицах Комсомольская, Куйбышева и Молодой Гвардии.