Брянские инспекторы составили четыре протокола на «дрифтера» из видео в соцсетях. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД провели проверку публикации в соцсетях. Они выяснили, что в районе дома № 2 по улице 3-го Интернационала Брянска водитель на «ВАЗ-2106» «дрифтовал» на проезжей части. Опасное вождение попало на видео очевидцев.

Инспекторы установили, что автомобилем управлял 20-летний житель Фокино. На него стражи порядка составили четыре протокола, в том числе за отсутствие страхового полиса ОСАГО, неисправные фары и глушитель.