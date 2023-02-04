Брянские инспекторы задержали 40 любителей тонировки

Автоинспекторы Почепского района постоянно проводят профилактические рейды на водителей, использующие слишком тёмную тонировку на машинах. Только за первый месяц текущего года стражи порядка задержали 40 водитель за подобное правонарушение. Некоторые автомобилисты устранили нарушение на месте. Другим полицейские вынесли требования о снятии «тонировки» в течении 10 дней.

Инспекторы Почепского района за январь задержали 40 любителей тонировки на машинах. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

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