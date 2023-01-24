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Брянские инспекторы задержали 49 пьяных водителей

2023, 24 января 13:31 На дорогах
Брянские инспекторы задержали 49 пьяных водителей
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За пять дней брянские инспекторы задержали 49 нетрезвых автомобилистов. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» проходило в Брянской области пять дней. За это время инспекторы провели 16 массовых проверок. Стражи порядка задержали 49 пьяных автомобилистов. 14 человек нарушили закон повторно. Им грозит уголовная ответственность, вплоть до тюремного срока.

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