Брянские инспекторы задержали пьяную автоледи на Тихой улице

Инспекторы задержали пьяную женщину за рулём иномарки в Тихом перулке в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ранним утром 13 апреля сотрудники дорожно-патрульной службы в переулке Тихий в Новозыбкове остановили автомобиль Chevrolet Lanos. Поведение женщины за рулём вызвало у инспектором сомнение в её трезвости. Освидетельствование подтвердило состояние опьянение у 36-летней автоледи.

На водителя инспекторы составили протокол, а машину отправили на спецстоянку. Женщине грозит штраф и лишение водительских прав.