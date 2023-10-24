Брянские полицейские составили протокол на водителя после публикации в Сети

Брянские полицейские составили протокол на водителя, который возил ребенка за рулём, после публикации в соцсети. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции Брянска отреагировали на публикацию в интернете. Подписчики разместили видеозапись на которой водитель автомобиля Tagaz везёт маленького ребенка на коленях за рулём. Малыш нажимал на сигнал.

Сотрудники ГИБДД установили, что инцидент произошёл 22 октября 2023 года на улице Комарова в районе дома № 63. Стражи порядка установили 41-летнего водителя. На него инспекторы составили на него административный материал за перевозку ребёнка без детского удерживающего устройства.