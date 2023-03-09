Брянские следователи возбудили дело по факту аварии с автобусом

Следственный комитет Брянской области возбудил уголовное дело по факту аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, утром в аварии на трассе в Жуковском районе погиб водитель и пассажирка автобуса, а также водитель грузового автомобиля. Ситуацию прокомментировал замначальника областного ГИБДД. Ситуацию на контроль взяла прокуратура.

А региональный следственный комитет возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи, а также сотрудник Главного управления криминалистики Следственного комитета России работают на месте происшествия.