Брянская прокуратура контролирует ход расследования ДТП с рейсовым автобусом

Прокуратура Брянской области взяла на контроль расследование обстоятельств аварии на брянской трассе в пассажирским автобусом.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, на трассе Р-120 в районе поворота на село Новоселки междугородний двухэтажный автобус Huyndai выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

На месте происшествия для координации работы правоохранительных органов находится прокурор Жуковского района Александр Азаровский. Специалисты надзорного ведомства оценят соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров и проконтролируют ход расследования обстоятельств аварии.