Брянских водителей предупредили о тумане и гололедице

Погодные условия в Брянской области остаются сложными.

В ГИБДД Брянской области предупредили водителей о неблагоприятной дорожной обстановке в связи с метеорологическими условиях.

По прогнозам синоптиков, 25 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем.

Ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -11 ºC…-6 ºC, днем 0 ºC…+5 ºC.

Водителей просят соблюдать осторожность: избегать резких маневров и торможений, проверять исправность световых приборов, не нарушать скоростной режим и не забывать о дистанции.