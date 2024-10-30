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Часть трассы отремонтировали по нацпроекту в Брянском районе

2024, 30 октября 16:35 На дорогах
Часть трассы отремонтировали по нацпроекту в Брянском районе
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Часть трассы отремонтировали по нацпроекту в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году вошёл участок трассы Сельцо-Новониколаевка-станция Чернетово в Брянском районе. Подрядная организация ИП Макарян уложила новое асфальтобетонное покрытие и укрепили обочины. Также рабочие установили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

 

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