Часть трассы в Комаричском районе модернизируют по новому нацпроекту

Часть трассы в Комаричском районе модернизируют в текущем году по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Комаричском районе в 2025 году капитально отремонтируют часть трассы Комаричи-Севск. подрядная организация ООО «Брянскагропромдорстрой» приведёт в порядок 5,4 километра дороги. Специалисты сфрезеруют старое покрытие и уложат прочную асфальтобетонную смесь. Такое рабочие восстановят переходно-скоростные полосы, отремонтируют водопропускные трубы и укрепят обочины.

Барьерное ограждение на этом участке заменят на новое. Такое в порядок приведут остановочные и посадочные площадки. В завершении на проезжей части появятся новые дорожные знаки и разметка со светоотражающими элементами.

Ремонт сделают по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».