Четыре человека погибли и 122 — пострадали в авариях в Брянске

За полгода на дорогах Брянска четыре человека погибли и 122 пострадали в авариях. Об этом сообщили на брифинге в региональной Госавтоинспекции.

За первое полугодие в Брянске произошло 99 ДТП, в которых четыре человека погибли и 122 получили травмы. Самые распространенные виды – столкновения транспорта и наезда на пешеходов.

С участие пьяных водителей произошло три аварии. В них пострадали четыре человека.

«В отношении водителей с признаками опьянения оформлено более 400 материалов, при этом 18 водителей находились в состоянии наркотического опьянения. Возбуждено 75 уголовных дел по ст. 264 прим.1 УК РФ за «повторное» управление транспортным средством водителем с признаками опьянения и ранее уже привлекавшимся к административной ответственности за данное нарушение ПДД РФ», – уточнил начальник городского отдела ГИБДД Алексей Коноваленко.

По неосторожности пешеходов произошло восемь ДТП. В них один человек погиб и семь – пострадали. Почти 2500 пешеходов привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД.

Кроме того, в первом полугодии 2023 года в Брянске произошло девять аварий в которых пострадали дети.