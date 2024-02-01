Четыре дороги отремонтируют в Брянске по нацпроекту
Четыре дороги отремонтируют в Брянске в этом году по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В этом году в нацпроект «Безопасные качественные дороги» вошли четыре улицы Брянска. Капитальный ремонт ждёт улицы Калинина, Красноармейскую, Кирпичную и проспект Московский. Работы обойдутся в почти 300 млн рублей. Ремонт стартует в мае.
Так, улица Калинина преобразится от перекрестка с Пионерской до Черного моста. На Красноармейской обустроят участок от площади Партизан до развязки с улицей Калинина. А на проспекте Московский благоустроят территорию от Карачижского шоссе до путепровода через железную дорогу.
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