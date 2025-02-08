Четыре легковушки столкнулись на брянской трассе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

В Выгоничском районе на 19-м км автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 63-летний водитель за рулём автомобиля «ВАЗ-21150» при завершении обгона на встречной полосе врезался в LADA GRANTA. Вторая легковушка от удара задела KIA OPTIMA и CHEVROLET CRUZE.

33-летний водитель LADA с травмами попал в больницу. На него инспекторы составили административный материал.

Полиция проводит проверку по факту аварии.