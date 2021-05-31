Четыре машины лишились колес на дороге Брянск – Дятьково

Автомобилисты намерены обращаться в суд.

Вечером 30 мая четыре автомобиля повредили колеса на дороге Брянск – Дятьково. Об этом один из автовладельцев сообщил в соцсетях.

«В 23.00 двигался по автодороге Брянск – Дятьково, на 18-м километре, напротив стелы Фокино, попали в яму 8 сантиметров глубиной. Со мной еще три машины с симптомами гнутых дисков. В моем случае два пробитых колеса», – рассказал водитель Сергей Свиридов.

Пострадавшие автомобилисты вызвали наряд ДПС, чтобы оформить происшествие. Теперь они намерены компенсировать ущерб в суде.

«Обращаемся в суд. Там как бог даст. Ребята, аккуратнее!» – обратился водитель к брянцам.